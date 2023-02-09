Гаджиев: «Кержаков правильно сделал, что поехал на Кипр»

Экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Какого результата Кержаков должен добиться с киприотской «Кармиотиссой», чтобы снова быть востребованным в РПЛ? Конечно, результат для тренера важен. Но далеко не всегда он определяет дальнейшую судьбу. Сначала у Кержакова были не очень хорошие результаты как у тренера, но потом он смог проявить себя. Опыт крайне необходим для тренера. Как говорят в народе, опыт — дело наживное. Александр правильно сделал, что поехал на Кипр. Сейчас в футбол играют неплохо во всем мире. Хорошо, что он верит в себя. Пожелаем ему удачи. Кержаков показал пример другим невостребованным российским специалистам, что надо уезжать? Не знаю, это зависит от личности. Возможно, его опыт повлияет на кого-то. Надо понимать, что тренер — зависимая фигура. Он не может подняться и полететь на Кипр или еще куда-то. Должен быть контакт с руководством клуба, должно быть предложение», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.