Гаджиев рассказал, по какой причине Дзюба может завершить карьеру

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Где продолжать карьеру и продолжать ли ее вообще, зависит от самого Дзюбы. От его представлений о том, что ему нужно в ближайшем будущем. Вспоминая его карьеру, конфликт и уход из «Спартака», аренды в «Томь» и «Арсенал», роль дублера Смолова в сборной Черчесова и последующие выступления за национальную команду и «Зенит», можно сделать вывод, что Артем — волевой человек и спортсмен. Он может еще некоторое время поиграть на высоком уровне. Вопрос в том, хочет ли он этого? Если футбол уже не дает ему эмоций, необходимых для максимальной самоотдачи, то ему лучше закончить. А уровень Дзюбы позволяет ему играть в РПЛ. Не в каждой команде, но в половине он точно смог бы себя проявить», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.