Гаджиев — о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана: «Он нужен в нашей лиге»

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«В Азербайджане неплохой уровень. Туда можно идти с намерением сделать результат, — цитирует Гаджиева Legalbet. — А Черчесов недавно говорил, что ему важны амбиции и цели в команде, в которую он пойдет, а Амбиции у сборной Азербайджана имеются. Чемпионат у них стал более серьезным, чем раньше. В нем уже работает наш российский специалист Мурад Мусаев. Мы можем рассуждать на эту тему, но главное — пойдет ли туда Черчесов. Может быть, ему это неинтересно. Но если он заинтересуется, то он в состоянии добиться там неплохого результата. Черчесов может вывести сборную Азербайджана на новый уровень, предпосылки там для этого есть, но если спросить меня, то я скажу другое. Нам в российском чемпионате тоже нужны такие специалисты. Считаю, что Черчесов — квалифицированный специалист, россиянин, он нужен в нашей лиге».

Также Гаджиев отметил, чтоф утбол во всех постсоюзных республиках развивается неплохо.

«Казахстан хорошо выступил в отборе на Евро, в Узбекистане много талантливой молодежи, в Грузии есть Кварацхелия. В Азербайджане так же, правда, там нет таких ярких звезд и достижений. Там достаточно серьезно занимаются футболом и вкладывают в него немалые деньги. Для этого нужно, чтобы была выстроена система, чтобы внутренний чемпионат был мало-мальски нормальный, чтобы была уже подготовлена неплохая группа игроков. В Азербайджане есть продвижение в этом направлении, хотя и не скажу, что на уровне соседних команд», — добавил он.

По информации источника, Черчесов — один из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

60-летний Черчесов — заслуженный тренер России, под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Сборная Азербайджана заняла 4-е место в группе F квалификационного раунда на Евро-2024.