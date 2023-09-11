Гаджиев заявил, что слова Шоха подтверждаются уверенными выступлениями сборной Казахстана с приходом Адиева

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на победу сборной Казахстана над сборной Северной Ирландии (1:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

«Игру я не видел, поэтому оценить ее я не могу. Недавно Рохус Шох дал интервью казахстанским журналистам. Он вице-президент федерации, и он говорит, что с приходом Адиева у команды появилась уверенность, что она может выиграть у любого соперника. Видимо, это недалеко от истины, поскольку действительно с приходом этого тренера очень уверенно играет сборная Казахстана. Понятное дело, что выиграть у любого соперника будет сложновато, но в словах Рохуса есть определенный смысл и направленность его высказывания. Она подтверждается уверенными выступлениями сборной с приходом Адиева. Когда «Анжи» уже сыпался, клуб был на очень низком уровне с точки зрения организации и финансирования. Адиеву при этом удавалось сохранять высокую мотивацию у игроков. Было понятно, что тренер умело мотивирует игроков и расставляет правильные акценты в игре. Это же проявилось и с первых игр в сборной Казахстана. Поэтому результат этой игры нельзя назвать случайным. Предпоследнюю игру они проиграли финнам со счетом 0:1. Я смотрел, нельзя сказать, что это закономерное поражение», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После шести матчей сборная Казахстана занимает четвертую строчку в группе H, набрав 12 очков.