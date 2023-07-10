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Сегодня, 08:31

Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в 33 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о завершении карьеры.

«Я не разлюбил игру, я просто чувствовал, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею. Я очень доволен своей карьерой. Я хочу дать время следующему поколению Уэльса. Надеюсь, я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда мы играем, и что мы делаем в раздевалке. Мне все еще нравилось играть, но просто дошло до того, что я захотел проводить больше времени со своей семьей. Мои дети растут так быстро. Я почувствовал, что многое пропустил», — приводит слова Бэйла Goal.

Бэйл в 33 года объявил о завершении карьеры в январе. Его последним клубом стал «Лос-Анджелес Гэлакси». До этого валлиец выступал за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Кроме того, он является рекордсменом по числу матчей и голов за сборную Уэльса.

Гарет Бэйл
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