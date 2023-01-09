Сегодня, 18:16
Бывший нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 33-летнего валлийца был американский «Лос-Анджелес».
Также за карьеру Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».
В составе испанского клуба он трижды выигрывал чемпионат страны, по разу брал Кубок и Суперкубок Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.
Кроме того в его активе две победы в Суперкубке УЕФА и четыре титула клубного чемпиона мира.
В составе сборной Уэльса он провел 111 матчей и забил 41 гол.
На Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала. Также Бэйл был капитаном команды на ЧМ-2022.