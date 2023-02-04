Гарсия заявил, что «Аль-Наср» не зависит целиком от Роналду

Сегодня, 11:54
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что клуб не полностью зависит от нападающего Криштиану Роналду.
«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду. Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», — приводит слова Гарсии Alyaum.com.
В матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.
37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования