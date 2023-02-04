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Сегодня, 11:54

Гарсия заявил, что «Аль-Наср» не зависит целиком от Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что клуб не полностью зависит от нападающего Криштиану Роналду.

«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду. Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», — приводит слова Гарсии Alyaum.com.

В матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.

Источник: https://www.alyaum.com/articles/6450506/&#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;-&#1575;&#1604;&#1585;&#1610;&#1575;&#1590;&#1610;/&#1575;&#1604;&#1583;&#1608;&#1585;&#1610;-&#1575;&#1604;&#1587;&#1593;&#1608;&#1583;&#1610;/&#1585;&#1608;&#1583;&

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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