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Сегодня, 14:25

Гасанов заявил, что поля в Узбекистане лучше, чем в России

Алина Савинова
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Защитник «Сурхана» Шамиль Гасанов рассказал об условиях и инфраструктуре в Узбекистане.

«Условия неплохие. И стадионы, и поля — искусственных газонов лично я не видел. Поля, на мой взгляд, здесь даже лучше, чем в России. В марте-апреле почти все поля в России не в самом хорошем состоянии из-за погоды, а здесь — уже плюс 30. Ну и стадионы, как уже сказал, тоже неплохие. В плане жизни — тоже хорошие условия, жаловаться не на что. Я за свою карьеру многое повидал. Тренировочные поля, питание, восстановление — все на приличном уровне», — цитирует Гасанова Metaratings.ru.

Защитник перешел в «Сурхан» в январе 2023 года. Футболист пока не сыграл ни в одном матче за команду в чемпионате Узбекистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-anzhi-gasanov-polya-v-uzbekistane-na-moi-vzglyad-dazhe-luchshe-chem-v-rossii-247838/
Шамиль Гасанов
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