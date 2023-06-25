Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии

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Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Sky Italia.
По данным источника, ряд неназванных команд из саудовской лиги проявляет интерес к 45-летнему итальянцу. В ближайшее время специалист определится, какое предложение принять.
В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.
До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».