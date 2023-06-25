Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Sky Italia.

По данным источника, ряд неназванных команд из саудовской лиги проявляет интерес к 45-летнему итальянцу. В ближайшее время специалист определится, какое предложение принять.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».