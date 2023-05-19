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Сегодня, 15:19

Газизов: «Кокорин должен проявить себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможном возвращении российского форварда Александра Кокорина в расположение «Фиорентины».

«Что еще сказать — молодец! Должен проявить себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс. Сделать это ради себя, ради людей, которые его окружают. Я думаю, что и для российского футбола это будет хорошо», — приводит «Чемпионат» слова Газизова.

32-летний футболист выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5108261-shamil-gazizov-aleksandr-kokorin-dolzhen-proyavit-sebya-v-fiorentine-esli-emu-dadut-shans.html
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Шамиль Газизов
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