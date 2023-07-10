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Сегодня, 10:18

«Газпром» хочет стать спонсором хорватского клуба «Хайдук»

Мария Гусева
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Российская компания «Газпром» намерена стать титульным спонсором хорватского клуба «Хайдук», сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в Twitter.

По информации источника, компания уже сделала официальное предложение руководству клуба. «Газпром» планирует выделить для клуба из Сплита трансферный бюджет в размере 30 миллионов евро. Данная сумма поможет «Хайдуку» приобрести игроков высокого уровня. Ранее сообщалось, что в клуб может перейти полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич.

«Газпром» является многолетним спонсором «Зенита», а также сотрудничает с сербской «Црвеной Звездой».

«Хайдук» является 6-кратным чемпионом Хорватии и обладателем Кубка, а также 5-кратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2022/23 «Хайдук» занял второе место в чемпионате Хорватии, первым стало загребское «Динамо».

Футбол
ФК Хайдук
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