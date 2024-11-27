Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Зарубежные чемпионаты

Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:55

Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Миша — настоящий патриот своей страны»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился мнением о выдвижении экс-футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.

«Миша — настоящий патриот своей страны, он не случайно выдвинут. Он был у меня в «Алании» и проявил себя с самой лучшей стороны: и с человеческой точки зрения, и как большой профессионал, который получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем вернулся в Грузию. Хочу пожелать ему огромной удачи. Это настоящий человек и патриот своего государства.

Бывшие футболисты занимают должности в Грузии? Каха Каладзе, Кавелашвили — это спортсмены, которые прославляют свою родину. Кто-то в Италии, кто-то в Англии, кто-то в Осетии. Я считаю, что это достойные люди, которые с честью выполняют свой гражданский долг», — сказал Газзаев «СЭ».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.

За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил девять мячей.

Дарик Агаларов

ФК Алания (Владикавказ)
Валерий Газзаев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя