Гогнидзе — о работе Кержакова на Кипре: «Ожидания владельцев не совпадали с возможностями команды»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» прокомментировал недолгую работу Александра Кержакова в кипрской лиге, где он возглавлял клуб «Кармиотисса».

— Расскажите о недолгом пребывании в «Кармиотиссе» Александра Кержакова, когда прежний президент клуба Дмитрий Пунин так и не заплатил ему ни цента. Что это было?

— Бывают в футболе такие проекты, которые на эмоциях делаются инвесторами, не до конца понимающими, зачем и для чего им это. Конечно, Кержакову не повезло, он попал в ситуацию, в которую попадают многие тренеры, — когда ожидания владельцев никак не коррелируют с возможностями команды.

Благодаря моей консалтинговой компании у меня была возможность поговорить с десятками различных футбольных инвесторов из самых разных стран мира. Есть люди, которые очень сильно заточены на аналитику данных, прекрасно понимают, как в фильме Moneyball, каким образом выстроить систему и персонал, в том числе подобрать футболистов, чтобы получать результат. Будь то спортивный или рыночный — есть, например, клубы-трейдеры, которые с максимальной выгодой продают игроков.

На обратном конце этого спектра есть очень много инвесторов, которые приходят в футбол на голых эмоциях — точно так же, как жене, которая ничего не понимает в ресторанном бизнесе, покупают заведение. Естественно, она не смыслит в том, как им управлять, история оказывается убыточной, и ресторан быстро закрывается. Так и в футболе — есть масса инвесторов, которые не понимают этот вид спорта, считают, что он ничем не отличается от других видов бизнеса, подбирают в менеджмент тоже людей непрофессиональных и далеких от футбола. Все это приводит к скорому — и плачевному — результату.

— Но ведь и самому Кержакову, что он признает, следовало заранее узнать о том, кто владеет и руководит клубом, прежде чем принимать предложение, которое он даже толком не анализировал и не наводил о клубе и его боссах справки.

— Мы в своем агентстве много консультируем тренеров, и одна из вещей, о которых говорим, что, во-первых, нельзя приходить в места, где репутация владельцев под вопросом. Во-вторых, нельзя приходить в места, где ожидания владельцев и болельщиков категорически не соответствуют возможностям команды, ее бюджету и составу.

Очень яркий пример на Кипре — АЕЛ, великий, по местным меркам, исторический клуб, выигравший здесь очень многое. У него очень много поклонников. Мы недавно делали статистический анализ лимасольского футбольного рынка — 28 процентов жителей этого крупного по меркам Кипра города (его население — около 250 тысяч человек. — Прим. «СЭ») болеют за АЕЛ, причем называют себя активными болельщиками, а не такими, кто приходит на матчи два раза в сезон! То есть фан-база — сумасшедшая. Богатейшая история, огромные ожидания. Но бюджет и состав вообще с этими ожиданиями не бьются. Поэтому тренеры там работают в среднем три месяца, — сказал Гогнидзе «СЭ».