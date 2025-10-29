Гендиректор «Ариса» Гогнидзе рассказал, как Шпилевского провоцировали болельщики кипрских клубов

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал, как его бывшего главного тренера Алексея Шпилевского провоцировали болельщики других кипрских клубов.

— Слышал, фанаты АЕК пользовались взрывным характером Шпилевского и нещадно его провоцировали во время матчей.

— Вообще, на Кипре у большинства клубов болельщики очень горячие. А у некоторых они козырь, который сильно помогает в домашних матчах. Эти люди реально давят психологически на судей, игроков и тренеров соперника. Алексей, как человек эмоциональный, временами поддавался на провокации, и не только болельщиков АЕК. Они нависают над скамейкой и проклинают тебя!

По идее киприоты и греки очень религиозны. Каждое воскресенье с утра они ходят в церковь. И вот этот же человек, который с утра молился в храме, вечером того же дня идет на стадион и в своих выкриках желает, чтобы твои дети умерли от рака. Шпилевский изумлялся: «Это же одни и те же люди! Как такое возможно?!» Речь, конечно, не обо всех болельщиках, а о какой-то их части, — сказал Гогнидзе «СЭ».