Гендиректор «Ариса» Гогнидзе — о владельце «Пафоса» Ломакине: «Настоящий фанат футбола»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о владельце главного конкурента клуба из Лимасола — «Пафоса» Сергее Ломакине, у которого он работал на той же должности несколько лет назад.

— А к какому типу инвесторов относится Сергей Ломакин из «Пафоса», с которым вы пару лет работали?

— Сергей Александрович прежде всего настоящий фанат футбола. Он обожает игру и обожает побеждать. То есть это один из тех владельцев, которые достаточно хорошо разбираются в том, куда пришли. Он очень интересуется и понимает все детали футбольного процесса: от травы до тренажеров — и хочет быть в нем задействованным.

Свои проекты он строит ради трофеев, и это совершенно нормально. Мы продолжаем общаться, у нас хорошие отношения. Когда я уходил из «Пафоса», это произошло не из-за него, к Ломакину у меня никаких претензий не было и быть не может.

— Сильно ли он подвержен эмоциям? И можете ли рассказать о его цепочке клубов в разных странах, причем официальным владельцем он ни в одном из них не является? Для чего ему это?

— Он человек очень позитивный и чрезвычайно любящий футбол, поэтому помогает проектам по всему миру. А какая конкретная цель у этого, честно говоря, мне сказать сложно. Уверен, у него есть своя стратегия. Но интервью не дает, поэтому вы о ней вряд ли узнаете.

— С ним сложно или комфортно работать?

— Комфортно.

— Насколько плотно Ломакин общается со своими тренерами, может ли попросить поставить на матч какого-то игрока?

— Такого он бы себе никогда не позволил. Но общается очень плотно со всем спортивным блоком, включая главного тренера, и старается детально во всем разобраться, — сказал Гогнидзе «СЭ».