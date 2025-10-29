Видео
29 октября, 11:25

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе — о владельце «Пафоса» Ломакине: «Настоящий фанат футбола»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о владельце главного конкурента клуба из Лимасола — «Пафоса» Сергее Ломакине, у которого он работал на той же должности несколько лет назад.

— А к какому типу инвесторов относится Сергей Ломакин из «Пафоса», с которым вы пару лет работали?

— Сергей Александрович прежде всего настоящий фанат футбола. Он обожает игру и обожает побеждать. То есть это один из тех владельцев, которые достаточно хорошо разбираются в том, куда пришли. Он очень интересуется и понимает все детали футбольного процесса: от травы до тренажеров — и хочет быть в нем задействованным.

Свои проекты он строит ради трофеев, и это совершенно нормально. Мы продолжаем общаться, у нас хорошие отношения. Когда я уходил из «Пафоса», это произошло не из-за него, к Ломакину у меня никаких претензий не было и быть не может.

— Сильно ли он подвержен эмоциям? И можете ли рассказать о его цепочке клубов в разных странах, причем официальным владельцем он ни в одном из них не является? Для чего ему это?

— Он человек очень позитивный и чрезвычайно любящий футбол, поэтому помогает проектам по всему миру. А какая конкретная цель у этого, честно говоря, мне сказать сложно. Уверен, у него есть своя стратегия. Но интервью не дает, поэтому вы о ней вряд ли узнаете.

— С ним сложно или комфортно работать?

— Комфортно.

— Насколько плотно Ломакин общается со своими тренерами, может ли попросить поставить на матч какого-то игрока?

— Такого он бы себе никогда не позволил. Но общается очень плотно со всем спортивным блоком, включая главного тренера, и старается детально во всем разобраться, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.
  Petr Bitkin

    Я б лучше написАл. Нафантазировал бы лучше :) Смотри: мы призму сквозь сомнений наших смотрим :):)

    30.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
