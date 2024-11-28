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Сегодня, 20:10

Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич: «Я люблю Россию»

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объяснил, почему спел «Катюшу». Сербский специалист признался в любви России.

«Я спел песню «Катюша»? Это моя самая любимая песня. И я люблю Россию, русских людей, русские песни», — заявил Терзич «РБ Спорт».

После победы над «Штутгартом» (5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич исполнил строчки из песни «Катюша».

«Црвена Звезда» провела 5 матчей в Лиге чемпионов и заработала 3 очка, заняв 31-е место в общей таблице. В чемпионате Сербии белградский клуб уверенно лидирует: после 14 туров у него 40 очков.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Црвена Звезда
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