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Сегодня, 18:47

Гендиректор «Тобола» Канчельскис заявил, что не может уволить главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о текущем положении дел в команде.

«Мы немного надломились в психологическом плане, чуть-чуть сломалась команда после такой маленькой нашумевшей феерии в Европе. Мы стараемся. Главная задача на будущее — следующая игра. Но уже совсем скоро финал Кубка Казахстана. Он состоится 4 ноября. Все игроки уже мысленно в финале Кубка. Победа в Кубке главный ориентир для «Тобола»? Естественно, все думают об этом матче. Это же финал. Чем ближе, тем волнительнее. Но сейчас не нужно думать об этом. Нужно выходить и играть, отдать все силы в ближайшем матче чемпионата. Большой ли кредит доверия у главного тренера серба Милича Чурчича? Это вопрос к нашим акционерам. Они это решают, а не я», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

4 ноября «Тобол» сыграет в финале Кубка Казахстана против «Ордабасы».

Безвыигрышная серия «Тобола» в чемпионате Казахстана достигла семи матчей. Команда занимает 8-е место за три тура до финиша.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-tobola-kanchelskis-zayavil-chto-ne-mozhet-uvolit-glavnogo-trenera
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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