Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:13

Гендир «Юнайтед» из Дубая — о Промесе: «Очень рады, что Квинси отлично начал в нашей команде»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии для «СЭ» оценил результативность нападающего Квинси Промеса за клуб.

«Мы очень рады, что Квинси отлично начал в нашей команде, три матча — три мяча. В первых двух играх он забил победные голы. В последнем матче мы не так хорошо сыграли, проиграли лидерам. Что касается формы, то всей команде есть куда расти. Сейчас у нас двухнедельная пауза на сборные, поэтому есть время набрать еще лучшую форму. Нужно во всех следующих играх забивать и набирать очки. Очень надеемся, что Квинси еще ярче будет выглядеть, как и вся команда, на поле», — сказал Чебану «СЭ».

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

Промес провел за «Юнайтед» 3 матча и забил 3 гола.

Квинси Промес

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
«Исламский джихад» опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
Трамп создаст департамент эффективности во главе с Маском. Что пишут СМИ
Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
Форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 18 очков в 14 матчах сезона
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя