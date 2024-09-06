Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о здоровье Промеса: «Он в хорошем состоянии. У него горят глаза»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в интервью «СЭ» рассказал, в каком состоянии находится нападающий Квинси Промес.

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

— Наши специалисты, которые очень скрупулезно поработали с Квинси в течение дня, сказали, что игрок в хорошем состоянии. У Промеса горят глаза. Сегодня (5 сентября — прим. «СЭ») вечером была тяжелая тренировка, наш новичок ее выдержал.

— Что сказал тренер?

— Он сказал, что занятие было интенсивное, а сам Квинси хорошо выглядел. Но мы не хотим забегать вперед. Понимаем, что это игрок топ-уровня. Дальше нужно каждый день следить и оценивать его физическую форму. Сейчас наша главная задача — помочь Промесу и всей команде выйти на пик формы и держать ее на протяжении всего сезона. Промес попал в профессиональный клуб, где квалифицированные сотрудники и тренерский штаб.

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.