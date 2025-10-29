Видео
29 октября, 09:10

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе: «Отдать капитанскую повязку Кокорину — классное решение Шпилевского»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о прошлогоднем решении тогдашнего главного тренера киприотов Алексея Шпилевского отдать капитанскую повязку Александру Кокорину.

— Насколько знаю, Алексей Шпилевский отдал ему [капитанскую] повязку, чтобы придать еще больше ответственности не только за себя и свою игру, но и за команду. Мотивировать капитанством, объяснить, что общий результат во многом зависит от него.

— У Артема Радькова на это другой взгляд? Ведь у него Кокорин не капитан.

— В прошлом сезоне, когда Кокорин был капитаном, конкуренция в линии атаки у нас была поменьше. Сейчас она стала выше, а команда — сильнее. У нас четыре форварда высокого уровня, и каждому из них надо доказывать право на место в составе. Саша сейчас вернется после травмы, и ему надо будет реально обратно выгрызать это место. Позиция же в составе центрального защитника Коннора Голдсона, который стал капитаном, незыблема.

— Кокорин еще отметил, что повязку получил из-за того, что на Кипре запретили вратарей-капитанов.

— Не помню такого факта, но сам придерживаюсь мнения, что вратарь должен быть капитаном только в каких-то особых обстоятельствах. На тот момент ситуация была такой, что Голдсон только пришел в клуб после шести сезонов в «Рейнджерс», а неписаное футбольное правило — новичков капитанами не назначать. Ярко выраженного лидера, кроме вратаря, у нас не было. И думаю, что решение отдать повязку Кокорину было классным ходом Шпилевского, который сработал. Саша провел хороший сезон, забил 11 голов и отдал 10 передач, поделив титул лучшего снайпера команды и став вторым ассистентом. По «гол плюс пас» у него первое место во второй команде лиги, что для такого возраста и с учетом некоторого количества пропущенных матчей из-за небольших травм — показатель весьма достойный.

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
