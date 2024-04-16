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Сегодня, 15:44

Генеральный директор «Ариса» Гогнидзе оценил формат чемпионата Кипра

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе поделился мнением о формате соревнований в чемпионате Кипра.

«Кипрский чемпионат потрясающе конкурентен. Отмечу и сам формат. Шесть команд в плей-офф, никто никому просто так очки не отдаст. Я думаю, что до последнего тура мы не решим судьбу чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Гогнидзе.

Также он ответил на вопрос, подходит ли этот формат для других чемпионатов.

«Мне кажется, что это интересная история. Не надо большого ума, чтобы выделить финальную шестерку или восьмерку, чтобы поднять конкуренцию. Но также очень важно, что происходит со второй группой. Мне кажется, что на Кипре не придумали, что сделать с ней. Нет особого стимула у команд бороться в этой группе», — добавил специалист.

После основной части сезона в чемпионате Кипра проводится плей-офф: первые шесть клубов разыгрывают между собой места в еврокубках, медали и чемпионский титул, остальные борются за право остаться в высшем дивизионе.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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