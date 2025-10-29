Гендиректор «Ариса» Гогнидзе — об убийстве президента «Кармиотиссы»: «Мы в абсолютном шоке»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» прокомментировал недавнее убийство президента клуба Второго дивизиона чемпионата Кипра «Кармиотисса» Ставроса Демосфеноса.

— Вам есть что сказать по этому поводу?

— Только то, что мы в абсолютном шоке от этого убийства. Ставрос же еще и бывший президент «Ариса» — с 2014 по 2019 год. Мы хорошо знали и его лично, и его детей, они до недавнего времени учились в нашей академии и только год назад ее покинули.

— В прессе Демосфеноса называют чуть ли не кипрским доном Корлеоне. Это правда?

— Считаю неправильным критиковать мертвых, — сказал Гогнидзе «СЭ».