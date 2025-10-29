Видео
29 октября, 10:45

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе — об убийстве президента «Кармиотиссы»: «Мы в абсолютном шоке»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» прокомментировал недавнее убийство президента клуба Второго дивизиона чемпионата Кипра «Кармиотисса» Ставроса Демосфеноса.

— Вам есть что сказать по этому поводу?

— Только то, что мы в абсолютном шоке от этого убийства. Ставрос же еще и бывший президент «Ариса» — с 2014 по 2019 год. Мы хорошо знали и его лично, и его детей, они до недавнего времени учились в нашей академии и только год назад ее покинули.

— В прессе Демосфеноса называют чуть ли не кипрским доном Корлеоне. Это правда?

— Считаю неправильным критиковать мертвых, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
