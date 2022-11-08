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Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России, но предложений не получали»

Гендиректор «Буде-Глимт» рассказал, как клуб отреагировал на уход Хайкина
Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Буде-Глимт» Фродо Томассон рассказал, как клуб отреагировал на уход Никиты Хайкина.

«Никита был для нас фантастическим футболистом, годами показывал свой класс. Выдающийся голкипер и прекрасный человек. Но его уход — часть игры, некоторые футболисты покидают свои клубы и ищут новые вызовы. Конечно, жалко, что Хайкин не продлил с нами контракт, но у нас есть и другие отличные вратари. Так что никаких обид с нашей стороны нет», — приводит слова Томассона «РБ Спорт».

Также гендиректор «Буде-Глимт» заявил, что клуб не получал предложений о приобретении Хайкина из России.

«Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло», — сказал Томассон.

Ранее 27-летний россиянин сообщил, что покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-bude-glimt-znayu-ob-interese-k-hajkinu-iz-rossii-no-predlozhenij-ne-poluchali/
Никита Хайкин
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