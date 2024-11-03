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Сегодня, 13:20

Гендиректор «Юнайтед» Чебану: «По мастерству и амбициями Промес точно может быть лучшим бомбардиром лиги»

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Генеральный директор дубайского «Юнайтед» Илие Чебану поделился эмоциями от игры Квинси Промеса за клуб.

«Мы всегда рады голам Квинси, тем более оба были победными. По мастерству и амбициями Квинси точно может быть лучшим бомбардиром лиги, также, как и Марсело Торрес. Однако на данном этапе важно продолжать набирать форму, улучшать командные действия и обойтись без повреждений. Стараемся серьезно и внимательно относиться ко всему и правильно работать, с холодной головой», — цитирует Чебану «ВсеПроСпорт».

Промес отличился двумя голами в двух играх за команду ОАЭ. «Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице первого дивизиона.

Источник: ВсеПроСпорт
Илья Чебану
Квинси Промес

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