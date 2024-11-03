Гендиректор «Юнайтед» Чебану: «По мастерству и амбициями Промес точно может быть лучшим бомбардиром лиги»

Генеральный директор дубайского «Юнайтед» Илие Чебану поделился эмоциями от игры Квинси Промеса за клуб.

«Мы всегда рады голам Квинси, тем более оба были победными. По мастерству и амбициями Квинси точно может быть лучшим бомбардиром лиги, также, как и Марсело Торрес. Однако на данном этапе важно продолжать набирать форму, улучшать командные действия и обойтись без повреждений. Стараемся серьезно и внимательно относиться ко всему и правильно работать, с холодной головой», — цитирует Чебану «ВсеПроСпорт».

Промес отличился двумя голами в двух играх за команду ОАЭ. «Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице первого дивизиона.