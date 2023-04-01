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Сегодня, 20:22

В «Кармиотиссе» объяснили отставку Кержакова: «Он заявил, что команде требуется встряска»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный менеджер кипрского клуба «Кармиоттиса» Антонис Антониус в комментарии для «СЭ» объяснил отставку Александра Кержакова после двух месяцев работы в клубе.

«Кержаков сам решил уйти в отставку. Александр заявил, что команде требуется встряска. Он верит в то, что команде будет лучше без него. Это футбол, это жизнь! К сожалению, результаты удерживают тренера в команде», — сказал Антониус «СЭ».

40-летний Кержаков возглавлял команду с 8 февраля. За семь матчей под его руководством «Кармиотисса» дважды победила, один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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