Генсек Футбольного союза Киргизии допустил назначение Канчельскиса на пост главного тренера сборной

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Канчельскиса на пост главного тренера национальной команды.

— Среди кандидатов называется Андрей Канчельскис. Есть ли он в шорт-листе?

— Учитывая, что мы только сегодня официально оформили наше расставание с Александром Крестининым — мы не могли ранее рассматривать других кандидатов. Только с сегодняшнего дня мы начнем просматривать возможные варианты. Думаю, фамилия Канчельскиса будет фигурировать. Сейчас рано говорить о каком-то шорт-листе. Мы только начнем поиски — будем искать достойную кандидатуру.

— Вы хотели бы видеть российского специалиста на посту главного тренера или будете смотреть на внутренний рынок?

— На сегодняшний день вопрос стоит о привлечении иностранного специалиста. Будет ли он из Европы или Азии — зависит от кандидатур, которые попадут в список. Для нас не принципиально, откуда он будет. Сейчас могу сказать, что мы ищем зарубежом. Есть местные тренеры, которые возглавляют другие сборные. Местные специалисты растут, у них есть практика. Со временем, возможно, будем рассматривать их на посту главного тренера основной национальной команды. Сейчас у основной сборной речь идет пока только об иностранном специалисте.

3 апреля Александр Крестинин заявил «СЭ», чтобы был уволен с поста главного тренера сборной Киргизии. По информации Championat.Asia, его место может занять Андрей Канчельскис.

24 сентября сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.