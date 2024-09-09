Геркус — о переходе Миранчука в «Сьон»: «Это не предел мечтаний для такого классного игрока»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии «СЭ» отреагировал на переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Сложно давать оценку. Безусловно, «Сьон» не топ-клуб и не предел мечтаний для такого опытного и классного игрока. Возможно, другие варианты не доступны, потому что не все рискуют брать русского игрока по политическим причинам», — сказал Геркус «СЭ».

Соглашение 28-летнего футболиста со швейцарским клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать в «Сьоне» под десятым номером.

Прошлой командой Миранчука был «Локомотив», который он покинул минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.