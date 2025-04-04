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4 апреля, 22:31

Give me Sport: Беллингем — лучший полузащитник мира

Камила Абдурахманова
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Интернет-издание Give me Sport опубликовало свой рейтинг лучших полузащитников мира. При составлении списка учитывались текущая форма игроков, их личные и командные достижения в 2024 году, а также значимость для клуба и национальной сборной.

Топ-10 полузащитников по версии издания:

1. Джуд Беллингем («Реал»).
2. Джамал Мусиала («Бавария»).
3. Деклан Райс («Арсенал»).
4. Родри («Манчестер Сити»).
5. Педри («Барселона»).
6. Райан Гравенберх («Ливерпуль»).
7. Федерико Вальверде («Реал»).
8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
9. Мартин Эдегор («Арсенал»).
10. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 40 матчах за «Реал», забив 13 голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего игрока составляет 180 миллионов евро.

Источник: Give me Sport
1
Деклан Райс
Джуд Беллингем
Футбол
Джамал Мусиала
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