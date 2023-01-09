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Сегодня, 15:10

Гладилин назвал слухами назначении Моуринью в сборную Бразилии

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал тот факт, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

«Я думаю, что это слухи. Он пока работает в «Роме», ему там комфортно. Думаю, он еще год будет в римской команде. Те сборные, которые неудачно выступили на ЧМ, сейчас ищут варианты. Моуринью является титулованным тренером, но он не работал со сборными. Кажется, окружение Моуринью раздувает слухи, чтобы поднять его рейтинг. Но ему это уже не нужно», — цитирует Гладилина «Газетой.Ru».

Сборная Бразилии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре сыграла вничью с Хорватией 1:1 в основное время, но в серии пенальти бразильцы проиграли хорватам.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/09/19441753.shtml
Сборная Бразилии по футболу
Жозе Моуринью
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