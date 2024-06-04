Гладилин сравнил Черчесова с Моуриньо

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин сравнил Станислава Черчесова, возглавившего накануне сборную Казахстана, с Жозе Моуриньо.

«Можно ли считать сборную Казахстана понижением? Возьмем в пример Моуринью: он прошел лучшие клубы мира. Сейчас работает в Турции, и нет никаких проблем. Это тренерская работа. Я мог бы привести в пример еще ряд выдающихся тренеров. Не надо стесняться работы, надо хорошо ее делать. Если Черчесов выведет Казахстан на другой уровень и добьется высоких результатов, это поднимет его статус. Эта работа — хороший трамплин», — сказал Гладилин Газете.ру.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.