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Сегодня, 20:35

Глава «Аль-Насра» подал в отставку после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии

Фото AFP
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Глава «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар подал в отставку со своего поста, сообщает Saudi Gazette.

Председатель совета директоров направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Сообщается, что данное решение связано с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Помимо отставки председателя, нынешний совет директоров, вероятно, также будет распущен. Управлять делами «Аль-Насра» будет генеральный секретарь.

Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года.

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