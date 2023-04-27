Глава «Аль-Насра» подал в отставку после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии

Глава «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар подал в отставку со своего поста, сообщает Saudi Gazette.

Председатель совета директоров направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Сообщается, что данное решение связано с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Помимо отставки председателя, нынешний совет директоров, вероятно, также будет распущен. Управлять делами «Аль-Насра» будет генеральный секретарь.

Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года.