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27 апреля, 23:50

Глава МЛС заявил, что лига поможет «Интер Майами» подписать Месси

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Глава МЛС Дон Грабер сказал, что лига поможет «Интер Майами» подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», который хочет подписать Месси, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В других случаях мы эффективно находили разумные способы привлечения футболистов для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем все обсудить и что-нибудь придумать», — приводит слова Грабера Sport.es.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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