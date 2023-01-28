Главному тренеру сборной Хорватии Даличу предлагали возглавить «Аякс»

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Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу предложили возглавить «Аякс», сообщает De Telegraaf.
По информации источника, руководство нидерландского клуба предложили возглавить команду Даличу и еще двум специалистам. Хорватский тренер сразу же отказался от работы в «Аяксе».
56-летний специалист возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Его действующее соглашение с национальной командой рассчитано до 2024 года.
Под руководством Далича «шашечные» стали серебряными призерами ЧМ-2018 в России и завоевали бронзовые медали на ЧМ-2022 в Катаре.
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