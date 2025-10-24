Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal

Diman_madridista

Глядя на выступления команд бундеслиги в Лиги Чемпионов, становится понятно что Кейн молодец среди овец. Брюггге до кучи. Он, конечно, отличный игрок, но общий уровень его чемпионата стремительно приближается к французскому с перспективой сравняться с Голландией или Португалией. Смотрю на его голы и задаюсь вопросом - а он правда напрягается, когда забивает?

