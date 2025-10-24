Видео
24 октября, 14:55

Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal

Алина Савинова

Нападающий «Баварии» Харри Кейн лидирует в рейтинге основных претендентов на получение «Золотого мяча» 2026 года, который опубликовал Goal.

На втором месте в списке располагается форвард «Реала» Килиан Мбаппе, на третьем — Эрлин Холанн из «Манчестер Сити».

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария»)

2. Килиан Мбаппе («Реал»)

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

4. Ламин Ямаль («Барселона»)

5. Нуну Мендеш («ПСЖ»)

6. Педри («Барселона»)

7. Витинья («ПСЖ»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Винисиус Жуниор («Реал»)

10. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

«Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25 выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место в голосовании занял полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим стал хавбек парижан Витинья.

4

  • Flamenco

    этот список поменяется десятки раз!

    28.10.2025

  • Diman_madridista

    Глядя на выступления команд бундеслиги в Лиги Чемпионов, становится понятно что Кейн молодец среди овец. Брюггге до кучи. Он, конечно, отличный игрок, но общий уровень его чемпионата стремительно приближается к французскому с перспективой сравняться с Голландией или Португалией. Смотрю на его голы и задаюсь вопросом - а он правда напрягается, когда забивает?

    24.10.2025

  • Иньес Андреста

    Да будет Кейн!

    24.10.2025

  • oleg.bob

    Давно пора! Харри- настоящая легенда!

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Килиан Мбаппе
    Ламин Ямаль
    Харри Кейн
    Эрлинг Холанн
