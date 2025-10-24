24 октября, 14:55
Нападающий «Баварии» Харри Кейн лидирует в рейтинге основных претендентов на получение «Золотого мяча» 2026 года, который опубликовал Goal.
На втором месте в списке располагается форвард «Реала» Килиан Мбаппе, на третьем — Эрлин Холанн из «Манчестер Сити».
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Харри Кейн («Бавария»)
2. Килиан Мбаппе («Реал»)
3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)
4. Ламин Ямаль («Барселона»)
5. Нуну Мендеш («ПСЖ»)
6. Педри («Барселона»)
7. Витинья («ПСЖ»)
8. Букайо Сака («Арсенал»)
9. Винисиус Жуниор («Реал»)
10. Ашраф Хакими («ПСЖ»)
«Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25 выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место в голосовании занял полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим стал хавбек парижан Витинья.
Flamenco
этот список поменяется десятки раз!
28.10.2025
Diman_madridista
Глядя на выступления команд бундеслиги в Лиги Чемпионов, становится понятно что Кейн молодец среди овец. Брюггге до кучи. Он, конечно, отличный игрок, но общий уровень его чемпионата стремительно приближается к французскому с перспективой сравняться с Голландией или Португалией. Смотрю на его голы и задаюсь вопросом - а он правда напрягается, когда забивает?
24.10.2025
Иньес Андреста
Да будет Кейн!
24.10.2025
oleg.bob
Давно пора! Харри- настоящая легенда!
24.10.2025