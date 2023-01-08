Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

8 января, 23:48

Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Хочу, чтоб Роналду вновь обрел удовольствие от игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия надеется помочь нападающему Криштиану Роналду вновь обрести удовольствие от игры в футбол.

«Единственное, чего я желаю Роналду, это чтобы он вновь обрел удовольствие от игры и снова улыбался. Потому что в последние месяцы в отношениях с «Манчестер Юнайтед», национальной командой и на личном уровне у него были непростые времена. Если он снова обретет удовольствие от игры — это будет достижением моей цели», — приводит слова тренера Goal.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года. Зарплата игрока составит 200 миллионов евро в год.

Португалец может дебютировать за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии 22 января в матче против «Аль-Иттифака».

Источник: Goal
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области
Боррель осудил захват правительственных зданий в Бразилии
США запретили Киеву использовать оружие Запада для ударов вглубь РФ
Сторонники Болсонару разгромили парламент Бразилии
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе в Эр-Рияде
Сестра Роналду — о презентации футболиста: «С королем обращаются как положено»
Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Скалони признан лучшим тренером сборных 2022 года по версии IFFHS