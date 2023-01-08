Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Хочу, чтоб Роналду вновь обрел удовольствие от игры»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия надеется помочь нападающему Криштиану Роналду вновь обрести удовольствие от игры в футбол.

«Единственное, чего я желаю Роналду, это чтобы он вновь обрел удовольствие от игры и снова улыбался. Потому что в последние месяцы в отношениях с «Манчестер Юнайтед», национальной командой и на личном уровне у него были непростые времена. Если он снова обретет удовольствие от игры — это будет достижением моей цели», — приводит слова тренера Goal.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года. Зарплата игрока составит 200 миллионов евро в год.

Португалец может дебютировать за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии 22 января в матче против «Аль-Иттифака».