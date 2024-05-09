Шпилевский — о продлении контракта Кокорина: «Все в ожидании, чтобы Саша вернулся к идеальным кондициям»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта с российским нападающим Александром Кокориным до 2025 года.

«Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом имел только, к сожалению, на протяжении нескольких матчей», — сказал Шпилевский «СЭ».

В текущем сезоне 33-летний Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.