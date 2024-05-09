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Сегодня, 15:17

Шпилевский — о продлении контракта Кокорина: «Все в ожидании, чтобы Саша вернулся к идеальным кондициям»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта с российским нападающим Александром Кокориным до 2025 года.

«Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом имел только, к сожалению, на протяжении нескольких матчей», — сказал Шпилевский «СЭ».

В текущем сезоне 33-летний Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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