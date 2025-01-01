Шпилевский: «Выпить на Новый год? Игроки — профи, за ними не надо следить»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как встретил новый год.

«Отпраздновал спокойно с семьей на Кипре, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». — Сейчас выезжаю на базу, у нас тренировка. Позволяю своим футболистам выпить на праздник? Думаю, если они знают, что их ожидает на следующий день, он профессионалы и сами себя будут контролировать. Мне не надо за ними следить. Все прекрасно понимают цели на матчи, задачи».

Шпилевский возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. Под его руководством команда из Лимасола впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В нынешнем сезоне «Арис» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.