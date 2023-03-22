0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:43

Главный тренер «Ариса»: «Если Кокорин будет продолжать выступать в том же духе, то сможет вернуться в Италию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российский форвард команды Александр Кокорин может вернуться в чемпионат Италии, если продолжить хорошо выступать в кипрском чемпионате.

«Я впечатлен и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешел к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно. Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча в составе «Ариса», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyi-trener-arisa-esli-kokorin-prodolzhit-igrat-v-tom-zhe-dukhe-on-smozhet-vernutsya-v-italiyu-237524/
dsadadad
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сиболди заявил, что СМИ связывались с ненастоящим представителем вингера «Тигрес» Фульхенсио