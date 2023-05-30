Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:54

Главный тренер «Ариса» рассказал, как решил ставить в команде несвойственный Кипру футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об особенностях кипрского футбола.

«На Кипре целый ряд клубов с традициями и еврокубковым опытом. Культура здешнего футбола такова, что команды больше ориентируются на владение мячом, на контроль. Опытные игроки в почете. Поэтому, когда я наметил, что мы должны действовать иначе, в более динамичной манере, почувствовал определенное сопротивление со стороны киприотов. Пришлось использовать дар убеждения: друзья, это мой стиль, и если я во что-то верю, то не отступаю. Свой футбол я исповедую уже 16-й год. С первого дня практики знаю, как он должен выглядеть! Хотел бы отметить скаутинговую систему «Ариса». Нам удается делать правильный выбор. Для меня очень важно распознать менталитет футболиста, попавшего в сферу интересов клуба. Мне виден его характер с трибуны — допустим, как наш кандидат реагирует на неудачное действие партнера и потерю мяча. Футболист, которого мы приглашаем, должен уметь страдать за партнера. А если не побежал, не вступился за своего товарища, устал, обмяк — тогда понятно, не наш вариант. И личное общение тоже важно. Стараюсь пообщаться с футболистом на этапе изучения его кандидатуры», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-arisa-rasskazal-kak-reshil-stavit-v-komande-nesvojstvenny-j-kipru-futbol/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сигурдссон не планирует возвращаться в ЦСКА