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Сегодня, 18:02

Главный тренер «Ариса» Шпилевский признался, что хочет сохранить Кокорина в команде

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в команде. Он заявил, что хотел бы сохранить россиянина в клуб.

Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.

— Как думаете, он пригодился бы сборной России?

— Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может еще лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-arisa-hochu-chtoby-kokorin-ostalsya-na-postoyannoj-osnove-e-to-superklassny-j-igrok/
Александр Кокорин
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