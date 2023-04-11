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Сегодня, 22:31

Главный тренер «Ариса» — о победе над «Омонией»: «Выполнили план, который мы готовили под соперника»

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Главный тренер футбольного клуба «Арис» Алексей Шпилевский прокомментировал для «СЭ» победу «Ариса» в матче 30-го тура чемпионата Кипра против «Омонии» (3:0).

«Заслуженная победа с нашей стороны. Вторым таймом очень довольны. Выполнили план, который мы готовили под соперника. Упустили простые моменты и забили в более сложных. Ребята молодцы. Двигаемся дальше. Следующий матч у нас будет после небольшого перерыва против «Апоэля». Все знают, что это самая именитая команда на Кипре. Будем готовиться, прикладывать все усилия для победы», — сказал Шпилевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Арис» лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра с 63 очками. «Омония» располагается на шестой строчке — 45 очков.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Омония
Алексей Шпилевский
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