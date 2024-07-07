Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что его приглашали работать в европейский клуб

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что мог перейти на работу в другой европейский клуб этим летом.

— Были три варианта. Интересные команды, большие чемпионы. Но я чувствую, что пока не выполнил миссию с «Арисом». Это интересный проект. Конечно, амбиции у меня, как и у каждого тренера, большие. Продолжаю доказывать с ребятами, что мы способны на многое. Но у меня есть желание в будущем работать в больших европейских командах из сильнейших чемпионатов, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Он добавил, что предложения были от клубов средних чемпионатов.