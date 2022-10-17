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Сегодня, 18:07

Главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорин очень подходит клубу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российский форвард Александр Кокорин очень подходит кипрскому клубу.

«У клуба есть своя философия, хочется подбирать футболистов именно под эту философию. И скажем так, Саша — именно тот футболист, который идеально подходит нас. Президент тесно с ним общался, переубеждал, я с Саней общался несколько раз. Мы рассказали ему наши цели, философию, наше виденье, как мы хотим с ним работать. В общении с ним я чувствовал, что он хочет играть, хочет, чтобы в него поверили. Я ему все объяснил, что мы не даем гарантии, что он будет играть и делать все что хочет, и он согласился на эти условия. На тренировках видно, что он пашет», — сказал тренер.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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