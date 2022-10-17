Главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорин очень подходит клубу

Сегодня, 18:07
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российский форвард Александр Кокорин очень подходит кипрскому клубу.
«У клуба есть своя философия, хочется подбирать футболистов именно под эту философию. И скажем так, Саша — именно тот футболист, который идеально подходит нас. Президент тесно с ним общался, переубеждал, я с Саней общался несколько раз. Мы рассказали ему наши цели, философию, наше виденье, как мы хотим с ним работать. В общении с ним я чувствовал, что он хочет играть, хочет, чтобы в него поверили. Я ему все объяснил, что мы не даем гарантии, что он будет играть и делать все что хочет, и он согласился на эти условия. На тренировках видно, что он пашет», — сказал тренер.
В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года