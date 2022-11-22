Главный тренер «Црвены Звезды» объяснил, почему Егор Пруцев в этом сезоне не играет за команду

22 ноября, 18:59
Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич рассказал, почему российской полузащитник Егор Пруцев в этом сезоне не играет за команду.
— В вашей команде выступает россиянин Егор Пруцев. Но в этом сезоне он не играет. Почему?
— Это молодой игрок, но он играет на позиции, где есть сильные футболисты, в том числе сборной. Мы пытались его сдвинуть на другую позицию. Сейчас у него есть шанс проявить себя.
11 августа 2022 года 19-летний россиянин подписал четырехлетний контракт с клубом «Црвена звезда». Он провел за команду один матч и не отметился результативными действиями.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.
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