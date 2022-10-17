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Сегодня, 08:53

Черчесов о поражении последней команде чемпионата Венгрии: «Команду вымотала игра с «Црвеной Звездой»

Черчесов объяснил причины поражения «Ференцвароша» в матче с последней командой чемпионата Венгрии
Руслан Минаев
Станислав Черчесов.
Фото ФК &quot;Ференцварош&quot;

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от аутсайдера чемпионата Венгрии «Мезекевешда» (1:2) в матче 11-го тура.

«Мы прекрасно понимали, что нас может ожидать сложный матч, знали, что «Мезекевешд» любит агрессивно играть дома. Матч с «Црвеной Звездой» сильно вымотал команду. Мы хорошо начали, но после своего гола потянули соперника на себя, не реализовали свои моменты. Были и ненужные передачи, надо учиться на своих ошибках.

Конечно, эмоции могут быть лишними как в случае поражения, так и в случае победы, поэтому мы должны как следует проанализировать увиденное. Мы должны постоянно стремиться быть лучше. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

«Ференцварош» проиграл второй матч в текущем сезоне. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии (21 очко).

«Мезекевешд» располагается на 11-й строчке (9 очков).

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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