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Сегодня, 20:37

Черчесов — о первом поражении «Ференцвароша» в чемпионате: «Не ищите козлов отпущения»

Иван Шитик
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча чемпионата Венгрии против «Кечкемета» (0:2).

«К сожалению, мы плохо сыграли в первом тайме, пропустили два мяча от соперника. Наша игра улучшилась во втором половине, но мы не смогли реализовать свои шансы. Поздравляю соперника.

Это важный урок перед матчем с «Црвеной Звездой». Мы не должны играть так, как в это воскресенье.

Важно отметить, что первый матч после перерыва на матчи сборной всегда сложный, но в воскресенье нам не удалось агрессивно войти в игру.

Не ищите козлов отпущения. Это был не первый раз, когда у нас было так много игроков, которые уезжали в сборные. С одной стороны, мы должны радоваться, что 12 наших футболистов уезжали в разные сборные, но с другой стороны, это ничуть не облегчает работу», — приводит слова тренера сайт клуба.

«Ференцварош» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства.

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

Станислав Черчесов
ФК Кечкемет
ФК Ференцварош
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