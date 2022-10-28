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Сегодня, 16:15

Черчесов — о встрече с руководством «Ференцвароша»: «Они шампанское выпили, а я только посмотрел»

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении в зимнее трансферное окно.

— Стоит ли ждать усиления в зимнее трансферное окно?

— После матча с «Монако» разговаривали об этом с президентом, вице-президентом и директором «Ференцвароша». Они, правда, еще шампанского выпили, а я только посмотрел... Меня спрашивали насчет переходов, но это непростой момент. Потому что есть коллектив, который дает результат. И нужно понимать, сколько времени уйдет у новичка на адаптацию, каким бы сильным он ни оказался. Например, Траоре вписался сразу, а кому-то понадобилось время.

Не говоря уже о том, что нашу команду в принципе непросто усилить. А если кто-то и сможет, то он будет стоить денег. Нужно очень скрупулезно прорабатывать такие моменты.

В четверг, кстати, Маркиньос вышел, который многим нравится: забил в последнем матче чемпионата, до этого отличился в Кубке. Так вот, ему понадобилось семь-восемь месяцев, прежде чем начать давать результат.

Так что посмотрим. Я уважаю тех и люблю работать с теми, кто есть в моем распоряжении, а не где-то далеко.

Станислав Черчесов. «Перед игрой с «Монако» попросил у Головина футболку». Черчесов — об историческом успехе в Лиге Европы

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
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