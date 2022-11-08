В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси

Главный тренер «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я подозревал, что рано или поздно появятся разговоры о переходе Лионеля. Круто, что наш клуб связывают с такими великими футболистами. Однако я не стану высказываться об игроке, которого нет в нашем списке», — цитирует слова специалиста The Metro.

Соглашение 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси принял участие в 18 матчах, забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.