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Сегодня, 16:44

Чернышов: «В России вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а в Сербии — есть»

Мария Гусева
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Главный тренер «Радничков» из Белграда Андрей Чернышов поделился мнением об уровне безопасности в Сербии.

— В православной Европе поспокойнее после Саудовской Аравии?

— Конечно, особенно в Сербии, где русских очень уважают, — цитирует Metaratings.ru Чернышова. — В этом плане намного спокойнее и комфортнее. Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут — есть. В той же Суботице можно было не закрывать двери — тебя не ограбят, не было в мое время такого. Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде.

Ранее 55-летний российский тренер уже работал в Сербии. Он возглавлял «Спартак» из Суботицы с 2015 по 2017 год, а в 2020 году был генеральным менеджером «Динамо» Нови-Сад.

Источник: Metaratings.ru

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Андрей Чернышов
Футбол
7
0
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