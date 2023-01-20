Чернышов: «В России вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а в Сербии — есть»

Главный тренер «Радничков» из Белграда Андрей Чернышов поделился мнением об уровне безопасности в Сербии.

— В православной Европе поспокойнее после Саудовской Аравии?

— Конечно, особенно в Сербии, где русских очень уважают, — цитирует Metaratings.ru Чернышова. — В этом плане намного спокойнее и комфортнее. Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут — есть. В той же Суботице можно было не закрывать двери — тебя не ограбят, не было в мое время такого. Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде.

Ранее 55-летний российский тренер уже работал в Сербии. Он возглавлял «Спартак» из Суботицы с 2015 по 2017 год, а в 2020 году был генеральным менеджером «Динамо» Нови-Сад.