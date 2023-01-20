Сегодня, 16:44
Главный тренер «Радничков» из Белграда Андрей Чернышов поделился мнением об уровне безопасности в Сербии.
— В православной Европе поспокойнее после Саудовской Аравии?
— Конечно, особенно в Сербии, где русских очень уважают, — цитирует Metaratings.ru Чернышова. — В этом плане намного спокойнее и комфортнее. Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут — есть. В той же Суботице можно было не закрывать двери — тебя не ограбят, не было в мое время такого. Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде.
Ранее 55-летний российский тренер уже работал в Сербии. Он возглавлял «Спартак» из Суботицы с 2015 по 2017 год, а в 2020 году был генеральным менеджером «Динамо» Нови-Сад.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования