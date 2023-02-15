Главный тренер «Рейнджерс» заставил своих игроков пропустить гол в знак фейр-плей в матче Кубка Шотландии

Главный тренер «Рейнджерс» Майкл Бил заставил своих игроков пропустить гол в домашнем матче 1/8 финала Кубка Шотландии против «Партика» (3:2).

На 70-й минуте матча при счете 1:1 игроку «Партика» оказывали медицинскую помощь, в это время футболисты «Рейнджерс» выбили мяч в аут. После возобновления встречи футболист «Партика» хотел отдать мяч сопернику по правилам фейр-плей, но форвард хозяев Малик Тиллман отобрал его, вышел один на один с вратарем «Партика» и забил гол.

Гол Тиллмана в ворота «Партика».

После этого на поле началась массовая потасовка.

Футболисты «Рейнджерс» и «Партика» устроили потасовку.

Тогда в ситуацию вмешался Бил, который сказал своим игрокам намеренно пропустить гол, после чего счет стал 2:2. Тренер «Партика» Иэн Маккол поблагодарил своего коллегу рукопожатием.

Тренеры обменялись рукопожатием.

В конечно счете «Рейнджерс» забили на 86-й минуте и вышли в 1/4 финала Кубка Шотландии.